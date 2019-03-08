08 Mart 2019, 12:03
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Fenomen Dizi Arka Sokaklar, Adalet Bakanlığı ile İşbirliği Yapıyor

Fenomen dizi Arka Sokaklar, Adalet Bakanlığı ile işbirliğine gidiyor. Dizi, Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen, mahkemelerin iş yükünü azaltan alternatif çözüm yollarından arabuluculuğu, ekrana taşıyacak.

Kanal D'nin yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı efsane dizisi "Arka Sokaklar", arabulucu oluyor.

ADALETİN OLUMLU UYGULAMALARI SENARYOYA DAHİL EDİLDİ

Adalet Bakanlığı'nca hayata geçirilen, mahkemelerin iş yükünü azaltan alternatif çözüm yollarından arabuluculuk, Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden Arka Sokaklar'da anlatılacak.

Adalet Bakanlığı, yargının iş yükünü azaltan, uyuşmazlıkların mahkemelere taşınmadan çözüme kavuşturulmasını amaçlayan arabuluculuğun etkinliğinin artırılmasına, kamuoyuna anlatılmasına yönelik girişimlerde de bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından adaletin olumlu uygulamaları Arka Sokaklar'ın senaryosuna dahil edildi.

RIZA BABA VE EKİBİNİ SEVİNDİRECEK

Arka Sokaklar'ın bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünde, işçi-işveren ile ticari uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması ekranlara taşınacak. Türk halkının gönlünde taht kuran Rıza Baba ve ekibi, işten çıkarılan bir işçinin işvereniyle arabulucu görüşmeleri sonrasında anlaşmaya varmasını sağlayacak. Arabulucu görüşmeleri sonrasında alacaklarının tamamının ödenmesi ve yeniden işe başlaması kararlaştırılan işçiile işverenin dostça yaptığı anlaşma, Rıza Baba ve ekibini de sevindirecek.

Adalet Bakanlığı, Arka Sokaklar Dizisi, Magazin


YORUMLAR (4)
MURAT: Polislikle alakaları yok.
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MEHMET: OLMASA GEREKEN BU ÇUKUR SIFIR 1 DİZLERİN TAMAMEN KALKMASINI İSİTİYORUM BU ÜLKEYE ZARARI VAR HERTÜRLÜ PİLĞİN AHLAKSILIĞIN DİZLERDE KALDIRIMASINI İSTİYORUM SADECE MÜSLÜMAN TÜRK İNANSANIN KÜLTÜRÜNÜ YAYINLAMASINI İSİTİYORUM
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SERKAN: kaldırın.bunu.allah.aşkına.yeter..
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BENJAMİN 06: şuna açıkca kamu spotu izliyorsunuz desenize :)
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