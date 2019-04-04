Fenomen Dizi Avlu, Sessiz Sedasız Yayın Akışından Kaldırıldı

Son günlerde yaşanan ayrılıklarla dikkat çeken fenomen dizi Avlu, bu hafta yayın akışından kaldırıldı.Dizinin yerine, yerli sinema filmi 'Ali Kundilli 2' ekranlarda olacak.

YAYINDAN KALDIRILDI

Perşembe günleri izleyicisini ekrana killitlemeyi başaran Avlu dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Her hafta olduğu gibi bu Perşembe de ekranlara gelmesi beklenen dizi için yayından kaldırma kararı alındı. 37'inci bölümüyle bugün yayınlanması planlanan dizinin yerine, yerli sinema filmi 'Ali Kundilli 2' ekranlarda olacak.

İZLEYİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Düne kadar kanalda yeni bölüm için fragmanlar yayınlayan Star TV'nin bu kararı neden aldığı henüz bilinmezken, resmi hesaplardan Ali Kundilli 2'nin duyuruları yapılmaya başlandı. Perşembe günlerini iple çeken Avlu izleyicileri ise, bu karara tepki gösterdi.