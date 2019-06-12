Fenomen dizi Avlu yeni sezonda Netflix'te yayınlanacak

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren beğenileri toplayan ve sürekli kadınların dayanışmasını da gösteren sosyal içerikli mesajlar veren Avlu dizisi geçtiğimiz hafta Star TV ekranlarında sezon finali yapmıştı. Yeni sezonu için nerede yayınlanacağı merak konusu olan dizinin yeni adresi belli oldu.

NETFLİX'TE YAYINLANACAK

Kadın hapishanesinde geçen ve şiddet sahneleri gerekçe gösterilerek zaman zaman RTÜK ile karşı karşıya gelen dizinin yeni kanalı Netflix ekranı oldu. Bir değişiklik olmazsa Avlu dizisi artık sadece Netflix'te yayınlanacak.

"NETFLİX TARİHİNDE BİR İLK"

Dizinin sevilen başrolü Demet Evgar yeni anlaşmayı, "?Avlu yeni sezonda Netflix'te olacak: Dizimiz Netflix Original'a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk… Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!" şeklinde duyurdu.