Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın 39. bölüm fragmanı yayınlandı

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz gün yayınlanan bölümüyle nefes kesmişti. Merakla beklenen dizinin 39. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Evlendiği sabah öğrendikleri ile alt üst olan Yılmaz, özür dilemek için Züleyha'yla buluşur. Ancak iki eski sevgili buluştuğu anda Demir, Züleyha ve Yılmaz'ı yakalayacak. Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor. Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmayı planlıyor. Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor.