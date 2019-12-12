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Fenomen dizi 'Çukur'dan Almanya çıkarması!

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen fenomen dizi 'Çukur' ekibi Berlin sokaklarının altını üstüne getiriyor.

12.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:30Fenomen dizi 'Çukur'dan Almanya çıkarması!

3 sezondur hem reytinglerde, hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ' ' dizisi 1. sezon Fransa'nın şehrinde gerçekleştirdiği çekimlerden sonra, 3. sezonunda da 'ya açıldı. Yeni bölümde Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu karakterinin İdris Koçovalı'nın katilini öğrenmek için 'e gitmesi ve orada Medet'le (Mustafa Kırantepe) yaşadıkları şimdiden Çukur severler tarafından heyecanla bekleniyor.

Berlin'de yapılan çekimlere Almanya'da yaşayan Türkler de büyük ilgi gösterdi. Dizinin ilk bölümünde Paris'teki romantizm dolu sahnelerin ardından bu sefer Berlin'in karanlık sokaklarında Vartolu ve Medet'i heyecan dolu dakikalar bekleyecek. Ziya'nın arkasından Berlin'e giden Vartolu ve Medet, Timsah'ın gönderdiği flash belleğin peşine düşecek. İkilinin karşısına beklemedikleri anda Yunus adında gizemli bir karakter çıkacak.


Almanya, Berlin, Paris, Çukur, Güncel

Kaynak: Bültenler

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