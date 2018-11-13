Fenomen Dizi Çukur'un 43. Bölümde Neler olacak? 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Son bölümünde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Çukur dizisi hakkında merak edilen her şey haberimizde...

ÇUKUR DİZİSİNİN 42. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Celasun'un kendisine silah çektiğindenhabersiz olan Cumali ile Celasun, Karakuzularla karşı karşıya gelir ve Çukur'un çatılarında nefes kesen bir kovalamaca yaşanır. Akşın'ı gördükten sonra aileyi yeniden bir araya getirmeye kararlı olan Sena, Yamaç'ı İdris'le buluşturmak için çaba sarfeder. İdris ve Yamaç'ın karşı karşıya gelmesi ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Cumali ise İdris'i görme konusunda tereddütte kalır. Ersoy'un açığını yakalayan Yamaç, bu kozu kullanmaya devam ederken Çeto'nun Vartolu için yaptığı bir plan, Vartolu'yu zorlu bir karar aşamasına sürükler.

ÇUKUR DİZİSİNİN 43. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Henüz yeni bölümün detayları yayınlanmadı.

ÇUKUR DİZİSİ 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisinin 43. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

43. bölümü ile 19 Kasım Pazartesi akşamı saat 20:00'da Show TV'de...

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

İstanbul'un en belalı mahallerinden biri olan Çukur'un kontrolü Koçova ailesindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya niyetli olan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini kanısına vardıklarında, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için geride bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlatacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata başlamıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir kadın olan Sena çıkınca aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?