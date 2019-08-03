Fenomen Emre Mutlu ilk kez konuştu !

Ali Kundilli 1 ve 2 ,Oldu mu şimdi, Deli Aşk ,Gürbüz Allaha Emanet gibi filmlerde senarist ve oyuncu olarak görev almasına rağmen yüzünü saklayan Emre Mutlu en son Netflix dizisi Hakan Muhafız'da rol aldı.

"Mesleğim gereği sosyal medyanın en içindeyim diyebilirim. 1 Milyon takipçisi olan İnstagram hesabım var. Burada kısa videolar yayınlıyorum. Takipçilerimle birlikte kaybolan köpeklerin bulunmasına, evinin yolunu unutan Alzheimer hastalarının evlerine ulaştırılmasına kadar bir çok sosyal aktivitelerimiz oluyor.Ve tabii YOUTUBE'dayım. Orada da komedi ağırlıklı kısa videolarım yayınlanıyor. Her biri ayrı ayrı çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Seyircilerimin bu yoğun ilgisi beni sürekli motive ediyor ve daha çok çalışmaya sevk ediyor. Onlar için yeni neler yapabilirim düşünceleri günümün hatırı sayılır zamanlarını alsa da bundan büyük keyif aldığımı söylemeden geçemeyeceğim"diyor Emre Mutlu.

Emre Mutlu ile geniş röportaj Roll Life'ın yeni sayısında yer alıyor.