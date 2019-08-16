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Fenomen Enes Batur, Ali Abdüsselam Yılmaz'ın sahaya atlamasına tepki gösterdi

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, Liverpool ile Chelsea arasında oynanan maçın 14'üncü dakikasında sahaya atlayan Ali Abdüsselam Yılmaz için "Rezillik" yorumunu yaptı.

16.08.2019 11:54
Fenomen Enes Batur, Ali Abdüsselam Yılmaz'ın sahaya atlamasına tepki gösterdi

'Deli Mi Ne?' YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz, Liverpool ile Chelsea arasında oynanan maçın 14'üncü dakikasında sahaya atladı. YouTuber Enes Batur, olay sonrası gözaltına alınan ve savcılığa ifade veren Yılmaz için "Rezillik" dedi.

SAHAYA ATLADI

Liverpool - Chelsea maçının 14'üncü dakikasında sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz ve tribünde onun fotoğraflarını çeken 4 arkadaşı gözaltına alındı. Geceyi karakolda geçirdikten sonra adliyeye sevk edilen fenomen ve arkadaşları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"REZİLLİK"

Sosyal medyada kısa sürede tepkilerin odağında olan ve ceza alınması için Twitter'da gündem olan Ali Abdüsselam Yılmaz'a bir yorumda sosyal medya fenomeni Enes Batur'dan geldi. Batur, Yılmaz'ın sahaya atladığı dakikalarda attığı tweette "Rezillik... İnanılmaz rezillik. 10/10 rezillik" dedi.

KIYASLAMA YAPTI

Batur aynı zamanda Şampiyonlar Ligi Final maçını oynayan Tottenham ile Liverpol karşılaştığı maçın 18'inci dakikasında sahaya mayolu giren Kinsey Wolanski ile Ali Abdüsselam Yılmaz'ın fotoğraflarını yan yana koyarak "Onlarda ve bizde" yazdı.

Fenomen Enes Batur, Ali Abdüsselam Yılmaz'ın sahaya atlamasına tepki gösterdi

Enes Batur, Liverpool, Chelsea, Magazin, Spor

YORUMLAR (8)
VATANSEVER: bu memleketin IQ seviyesi gercekci bir sekilde test ve anketi yapilmali yada bu memleketin insani uzmanlasmis doktorlar tarafindan incelenmesi gerekli
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TİM0135: İkinizinde canı cehenneme!!!
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DR: Iyi ceza verilecek hapis ve para bir daha kimse yapmasın diye
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MİSAFİR: rezillikki hemde ne rezillik, böylelerinin sanal hesaplari aninda kapatilmali yasaklanmali
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DALAYLAMA: Ahaha rezillik diyene bakar mısın?Kimlerle meşgul bu ülke yahu malesef
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FSM: Sanki sen ondan çok farklısın..seninde paylasimlarini biliyoruz.... Ne ahlak var ne edep...rezilsiniz hepiniz
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YALAN MI: Al birini vur ötekine...
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ADINIZI YAZIN: Zevzeklik primini bundan fazla yaptı diye kışkanmış:))olsun sen öyle de güzelsin
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