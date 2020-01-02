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Fenomen gelin adayı Hanife, başörtüsü takarak eşiyle poz verdi

Geçtiğimiz sene yaz aylarında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, yeniden başını kapatarak eşiyle poz verdi. Gürdal, eşiyle olan fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

02.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:50

Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran ve iki hafta önce ani bir kararla fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlenen Gürdal, başörtüsü takarak poz verdi.

YENİDEN Mİ KAPANDI?

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz sene başörtüsünü çıkardı. Başını açtığı için uzun süre gündemde kalan ve çok konuşulan Gürdal, dün Instagram hesabının hikaye kısmından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başörtüsü takan Hanife, eşi Kemal Ayvaz ile fotoğrafını paylaştı.

"NE YAPTIK BİZ?"

Hanife, fotoğrafını ise "Ne yaptık biz" notuyla paylaştı. Yaptığı her paylaşımla günlerce konuşulan Hanife, bu paylaşımıyla da akıllara "Yeniden mi kapandı?" sorusunu getirdi.

FOTOĞRAFLARLA İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Apar topar evlenmesiyle günlerce konuşulan Hanife Gürdal'ın ailesinin bu evliliğe onay vermediği hatta nikaha bile gitmedikleri iddia edilmişti. Yılbaşında paylaşım yapan Hanife ise nikahta çekilen aile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak iddialara son noktayı koymuştu.

2019 yılına veda eden Hanife Gürdal, nikahında ailesiyle çekilen fotoğrafları paylaştı2019 yılına veda eden Hanife Gürdal, nikahında ailesiyle çekilen fotoğrafları paylaştı

Fenomen gelin adayı Hanife, başörtüsü takarak eşiyle poz verdi

Hanife Gürdal, Hanife, Magazin


HABER YORUMLARI (15)
REZİLLİK DİZ BOYU: suç sende değil suç seni haber yapanlarda sen bile ne olduğunun farkında degilsin yoksa
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2 0
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OKKA: Başörtüsünü, bu ve bunun gibi tiplerin zulmünden kurtarmak lazım. Kendi dünya menfaatleri uğruna her renge giren insandan daha tehlikelisini tanımıyorum.
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2 0
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55K: NE FENOMENİ BU??? HABER DEĞERİ NEDİR ANLAYAMADIM!!!
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7 0
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ADALETÇİ: ulan nasıl insansın sen ya !
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4 1
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ÇUKUROVALI: Demek ki Müslüman olup olmama arasında ince bir tülbent varmış . . . . Bazı kişiler '' İşte şimdi Müslüman oldu '' diyenler var da .
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4 0
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JEAN RENO: yine müslüman oldu :)
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19 1
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????: açık olanlar müslüman olmuyo mu acaba?
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3 1
GÖKHAN ACAR: bu kadından sadece ben mi tiksiniyorum
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17 0
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ADINIZI YAZIN: komedinin levıl atlamış hali
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14 0
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12345: açsan da kapansan da hatta komple açılsan da bu artık prim yapmıyor. sende haklısın elinde pek bi marifet-beceri olmadığı için dönüp dönüp bunu yapıyorsun
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13 0
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