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Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlendi

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla ünlenen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah fotoğrafından ilk karelerde sosyal medyaya düştü.

18.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:39

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündemde yer alan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgili Kemal Ayvaz ile evlendi.

İLK KARELER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Çiftin nikah fotoğrafından ilk karelerde sosyal medyaya düştü. Instagram'da yer alan "magazin tadında" adlı bir sayfa, Hanife Gürdal'ın nikahından ilk kareyi hikayeler kısmından paylaştı.

KENDİ HESABINDAN DA PAYLAŞTI

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, kendi Instagram sayfasının hikayeler kısmından da nikah hazırlıklarına dair kareleri paylaştı.

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

Hanife Gürdal, 1995 yılında İzmir'de Torbalı ilçesinde doğmuştur. 3 kardeşi vardır. Tam adı Hanife Ömrüm Gürdal olan Hanife lise mezunudur. 164 cm boyunda ve 59 kg. ağırlığındadır.

Hanife Gürdal, 2015 yılının Şubat ayında ATV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı evlendirme programına katıldı. . İlk programında Umut isimli bir gence talip oldu. Umut tarafından reddedildikten sonra Hanife, 10 ay boyunca gelen tüm taliplerini reddetti.

10 ayı aşkın süredir Esra Erol'un programında talibini arayan Hanife Gürdal, daha sonra 2015 yılının Kasım ayından itibaren FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'ın evlendirme programında taliplerini aramaya başladı. Bugüne kadar hiç evlenmemiş olan ve taliplerini bekleyen Hanife Gürdal, karşısına çıkan taliplere ise bugüne kadar hep ret cevabını verdi.

19 Ekim 2016 tarihinde Popstar Bayhan Gürhan, Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katıldı. "Öyle deli gibi esme başım dönüyor" şarkısını söyleyerek stüdyoya giren Bayhan, Hanife Gürdal'a talip oldu. Hanife, Bayhan'la yakından görüşmeyi kabul etti.

2017 yılında Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de başlayan Aşk-ı Roman dizisinde dizi oyunculuğuna başladı. 2018 yılında Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Filmler ve Diziler :

2017 - Aşk-ı Roman (Tv. dizisi)

Hanife Gürdal "Sen kapalı değil miydin?" diyerek küfür eden takipçisine tükürerek tepki gösterdiHanife Gürdal "Sen kapalı değil miydin?" diyerek küfür eden takipçisine tükürerek tepki gösterdi

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlendi

Hanife Gürdal, Kemal Yavuz, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
AGA:uslu durur isallah diyecegim de hic sanmiyorum yakin a ayrildik diye cikar
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ABDÜLAZİZ BAYRAM:Herkes medyayı kulanıyor, niye hanife kullanmasın mutluluklar dilerim hep mutlu olun güzel insan
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SİVASLI:Vay be kilo ve boy mükemmel ama yaşı biraz şüpheli gibi geldi bana biraz daha yaşlı gibi gözüküyor ben iyi kontrol etmek gerek üst ve alt diş ve dudaklarından bence alan delikanlıya acıyorum kızcağız eyle kolay doyacak birine benzemiyor tay gibi maşallah
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AVNİ:hadise haberi versenize la
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HANFA:türkiye büyük yükden kurtuldu vallah şimdi kocan düşünsün artık
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VATANDAŞ:Bu kadın bir proje.
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ABDÜLAZİZ BAYRAM:Mutluluklar dilerim hanife hanım, kimseye boyun eyme
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BEKULAH:Hele kurtulduk bu tipsizden
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CİTROËN:Hanife Boy 164. 59 kilo ? En az 65 gösteriyor benim boy ve kilo bile neredeyse hanifeninkine yakın ama ben zayıffım o ise biraz kilo var
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