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Fenomen gelin adayı Naz Mila, evlilik programlarının iç yüzünü anlattı

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Naz Mila, YouTube kanalında yayınladığı videoda programların iç yüzünü anlattı. Mila, programın kendi masraflarını karşıladığı için uzun süre canlı yayına çıktığını söyledi.

21.10.2019 15:05

Yıllar önce yayınlanan evlilik programlarıyla adını duyuran Naz Mila, YouTube kanalından yayınladığı videoda program hakkında tüm bilinmeyenleri ifşa etti. Programa para aldığı için devam ettiğini söyleyen Mila, kendisine talip olarak gelen kişilere de nasıl davrandığını anlattı.

"MASRAFLARIMI ARABA BOYUTUNA ÇIKARTTIM VE KABUL ETTİLER"

Naz Mila yayınladığı videosunda programın iç yüzünü şöyle anlattı "Ben 2015 yılında programa katıldım. Bir çocuğa talip olmuştum onunla biraz oyalandık. O zamanlar Yeşilköy'de oturuyordum. Evden programa gitmek zor oluyordu. Bırakmak istediğimde güzel bir mebla ile yol paramı karşılamak istedi, ben de kabul ettim. Her şeyi reyting için yapıyorlar ve kim reyting yapıyorsa onu getiriyorlar. İstenildiğimi anladığım zaman çıtayı yükselttim ve fesatlık yapmaya başladım. Masraflarımı araba boyutuna kadar çıkardım. Bir sürü masrafım çıktı program da kabul etti. Sadece birkaç adayın masraflarını karşıladılar.

"TALİBİME ÇAYA ÇIKALIM DEYİP ÇIKMIYORDUM"

Programda Ali diye biriyle görüşmeye başlamıştım. Onunla asla sevgili olmadık ama programda bana bir araba hediye etmişti. O da oradan birisinin arabasıydı. Bir gün programa biri geldi programdakiler bana 'Çaya çıkın' demişti. Tabi ben çıkmadım program bitince üzerimi değiştirip eve gittim. Ertesi gün programda karar anına çıktık. Ben çay içtik, anlaştık ama kararımız olumsuz dedim. Adam da 'Yalan söylüyor çaya falan çıkmadık' dedi. Tabi o arada herkes susması için el kol yaptı ve canlı yayına sesimiz gitmedi kıstılar."

Fenomen gelin adayı Naz Mila, evlilik programlarının iç yüzünü anlattı

Naz Mila, Magazin


YORUMLAR (17)
AZRAELS:Zaten biliyoruz. işi gücü olmayan boş insanların yeri
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4 0
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VEZIRR:IZLEYEN SALAK KARILARIMIZ DINLESIN :))HEPSI TEZGAH
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KARTAL:Bizim milletin işi yok dedikoduyu sever yani sen reyting için ordasin bizimkilerde dedikodu lazım yoksa akşam nasıl olacak alan memnun veren memnun
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3 0
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CORCİ:bu kıza afyondan bir kilo kaymak lazım, yesin yesin dursun. kan yapar.
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10 0
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ERTUĞRUL:şu zuhal ne karı be hükümet gibi maşşallah
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7 0
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RTÜK UYUMA:rtük bu tip programları biliyorsa neden kapatmıyor yasak getirmiyor rtük herzaman ki gibi uyuyor
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11 2
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TR:kapattı merak etme
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1 0
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ:NE KADAR MAL OLDUĞUMUZU ANLATIYOR. KISACA BİZ OYNUYORDUK SİZDE SALAK GİBİ BİŞEYLER OLACAK DİYE BİZİ İZLİYORDUNUZ DİYOR
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14 0
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ACUNBABADEULAN:iyi yapmış bu kadar enayı varken turkıyede
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7 0
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ADINIZI YAZIN:Çevirdiğiniz dolaplar bu kadarla sınırlı ise şükretmeniz gerekir
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