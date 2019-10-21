Fenomen gelin adayı Naz Mila, evlilik programlarının iç yüzünü anlattı

Yıllar önce yayınlanan evlilik programlarıyla adını duyuran Naz Mila, YouTube kanalından yayınladığı videoda program hakkında tüm bilinmeyenleri ifşa etti. Programa para aldığı için devam ettiğini söyleyen Mila, kendisine talip olarak gelen kişilere de nasıl davrandığını anlattı.

"MASRAFLARIMI ARABA BOYUTUNA ÇIKARTTIM VE KABUL ETTİLER"

Naz Mila yayınladığı videosunda programın iç yüzünü şöyle anlattı "Ben 2015 yılında programa katıldım. Bir çocuğa talip olmuştum onunla biraz oyalandık. O zamanlar Yeşilköy'de oturuyordum. Evden programa gitmek zor oluyordu. Bırakmak istediğimde güzel bir mebla ile yol paramı karşılamak istedi, ben de kabul ettim. Her şeyi reyting için yapıyorlar ve kim reyting yapıyorsa onu getiriyorlar. İstenildiğimi anladığım zaman çıtayı yükselttim ve fesatlık yapmaya başladım. Masraflarımı araba boyutuna kadar çıkardım. Bir sürü masrafım çıktı program da kabul etti. Sadece birkaç adayın masraflarını karşıladılar.

"TALİBİME ÇAYA ÇIKALIM DEYİP ÇIKMIYORDUM"

Programda Ali diye biriyle görüşmeye başlamıştım. Onunla asla sevgili olmadık ama programda bana bir araba hediye etmişti. O da oradan birisinin arabasıydı. Bir gün programa biri geldi programdakiler bana 'Çaya çıkın' demişti. Tabi ben çıkmadım program bitince üzerimi değiştirip eve gittim. Ertesi gün programda karar anına çıktık. Ben çay içtik, anlaştık ama kararımız olumsuz dedim. Adam da 'Yalan söylüyor çaya falan çıkmadık' dedi. Tabi o arada herkes susması için el kol yaptı ve canlı yayına sesimiz gitmedi kıstılar."