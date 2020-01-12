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Fenomen gelin adayı Naz Mila, göğüslerini sallayarak dans etti

Bir evlilik programıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, dün akşam gittiği eğlence mekanında iç çamaşırsız giydiği deri göğüs dekolteli elbisesiyle dans etti. Mila'nın bir ara göğüslerini sallaması ise dikkat çekti.

12.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:00

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla yıldızı parlayan ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Naz Mila, sosyal medya hesabından dans ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

GÖĞÜSLERİNİ SALLAYARAK DANS ETTİ

Geçtiğimiz günlerde kendisine son model bir cip alan Naz Mila, dün akşam arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Bir gece kulübüne giden Mila, kıyafet olarak iç çamaşırsız giydiği deri göğüs ve sırt dekolteli mini bir elbise tercih etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde iyice eğlenen Mila, bir ara göğüslerini sallayarak dans etti. Göğüslerini sallarken frikik vermekten çekinen Mila, elleriyle de göğüslerini kapattı.

YORUMLARA KAPALI PAYLAŞTI

Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Mila, kıvrak dansını da paylaşmayı ihmal etmedi. Videoya herhangi bir not düşmeyen Naz Mila, gönderisini yorumlara kapattı.

Fenomen gelin adayı Naz Mila, göğüslerini sallayarak dans etti

Naz Mila, Magazin


HABER YORUMLARI (17)
SÜTÇÜ:Biraz da tokatlasın ki süt kanala gelsin yapamazsa ben sağabilirim.
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4 7
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ABAZA:İyiymiş
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BALCOVALI:Dün Ayşegülü gördüm o da beni gördü.Ayşegül bana aşık.
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19 1
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AVNİ:hadise seni seviyorum aşkım.
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DİRİLİŞ SÖGÜT BİLECİKLİ VARMI:elin azerisii bizim ülkemizde ne işi varr kovun gitsinnn ülkesinee naparsa yapsın bizim ülkemizde ahlaksız cok zatenn
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3 1
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AVNİ:süt beyaz mis mis
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AVNİ:tam benlik
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BEYAZ ZENCİ:afiyet olsun kardes
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11 1
REZIL:! Terbiyesiz edepsiz Allah islah etsin seni ve senin gibileri
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REZİLDEN REZİL:madem bu kadar edeplisin, ne işin var bu sayfada ?
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