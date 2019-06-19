Zerrin Özer'in eşi, fenomen Hakan Kakız'a çıplak fotoğraflarını atmış

3 yıllık sevgilisiyle geçtiğimiz Pazar günü nikah masasına oturan Zerrin Özer'in mutluluğu yarım kaldı. Özer'in eşi Murat Akıncı'nın birçok kadını dolandırdığı ve sosyal medya fenomeni ve DJ Hakan Kakız'a çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia edildi.

"BANA ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ATTI"

Murat Akıncı ve Zerrin Özer'in nikah fotoğraflarını gören birçok kadın ve erkek 2. Sayfa programına ulaşarak Akıncı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Fenomen Hakan Kakız ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkınlığa uğrattı. Kakız, Akıncı için şunları söyledi: "Ayol bu adam servet avcısı bir dolandırıcı! Seneler önce bana yazıp bana aşık olduğunu söyleyip çıplak fotoğraflarını atıyordu bana. Daha sonra ünlü bir kız arkadaşıma da aynı şeyleri yaptığını öğrenince her yerden engellemiştim. Yazık yani üzüldüm Zerrin Hanım için, adam resmen oyunculuğunu konuşturup kendine aşık ediyor insanları, tabi sırf paraları yemek için pes."

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu gelişmelerin ardından Zerrin Özer, dün menajeri aracılığıyla açıklama yaparak boşanma kararı aldığını duyurdu. Açıklamanın ardından zor anlar yaşayan Özer, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.