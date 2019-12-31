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Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 2020'ye dua ederek girdi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen kasap Nusret Gökçe, 2020 yılına Dubai'de bir camide dua ederek girdi. Dua ederken çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Nusret'in paylaşımına binlerce beğeni geldi.

31.12.2019 22:53 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:16

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen kasap Nusret Gökçe, yeni yıla 'de bir camide dua ederek girdi.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Dua ederken çekilen fotoğrafını #saltbea ve #saltselfie etiketleriyle takipçilerinin beğenisine sunan Nusret'in söz konusu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Fotoğrafa, ünlü DJ Khaled bin Abdul Khaled'in de yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.

Nusret'in paylaşımını gören bir sosyal medya kullanıcısının verdiği tepki

KAZAĞINA KENDİ FOTOĞRAFINI BASTIRMIŞTI

Yılbaşı ruhuna bürünen Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta üzerinde kendi fotoğrafı olan bir yeni yıl kazağı giyerek "Bana reklam yapmadan açılış gününde binden fazla konuğa hizmet veren başka bir marka adı verin, ülkesi önemli değil. Bunu gerçekleştirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim" demişti.

15 ŞUBESİ 1 OTELİ VAR

36 yaşındaki sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin İstanbul'da 6 olmak üzere Ankara, Bodrum, Muğla, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York ve Mykonos'da şubeleri bulunuyor. Nusret Gökçe'nin aynı zamanda İstanbul Maçka'da da bir oteli bulunuyor.

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Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 2020'ye dua ederek girdi

Nusret Gökçe, Dubai, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
ASDAS: allah kabul etsin ülkedeki icraatsız boş laf yapanlara inat ülkedende başarılı insanların çıkabileceğini gösteren sayılı insanlardan birisisin, başarılarının devamını diliyorum ''no pain no gain''.
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