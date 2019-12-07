Fenomen Kerimcan Durmaz, Los Angelas'ta herkesin içinde kalça dansı yaptı

Uaçk tuvaletinde çektiği müstehcen görüntüsünden dolayı tepkilerin odağında olan ve sonrasında yurt dışına taşınan Kerimcan Durmaz, tanımadığı bir kadınla kalça dansı yaptı. Arkadaşıyla Los Angeles'a giden Kerimcan, bu anları da YouTube kanalından yayınladı.

DANS EDEN KADININ KALÇASINA PARA SIKIŞTIRDI

Bir süre önce YouTube kanalı açarak orada günlük yaşantısını paylaşan DJ Kerimcan Durmaz, dün yayınladığı videosunda Los Angeles macerasını paylaştı. Los Angeles'ın ünlü caddelerinde tur atan ve sonrasında bir mekana giren Durmaz, dans eden bir kadının kalçasına para sıkıştırdı.

HERKESİN İÇİNDE KALÇA DANSI YAPTI

Los Angeles caddelerinde herkesle sohbet eden Kerimcan Durmaz, bir ara tanımadığı kadınlarla kalça dansı yaptı. Durmaz, bu danslarını da son videosuyla takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

METRODA KALÇA DANSI YAPMIŞTI

DJ'lik yaptığı dönemde danslarıyla adından söz ettiren Durmaz, geçtiğimiz ayda New York metrosunda herkesin içinde direğe tutunarak kalça dansı yapmıştı.

10 AY HAPSİ İSTENDİ

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve takipçileri tarafından tepki toplayan müstehcen videoya ilişkin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ın 'Müstehcenlik' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 10 ay hapse 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını leyhte kabul eden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.