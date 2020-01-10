Fenomen Meriç İzgi'ye hayranından şaşkına çeviren istek: Seninle öpüşmek istiyorum, beni kırma

YouTube kanalında 399 bin abonesi bulunan Meriç İzgi, son yayınladığı videosunda telefon numarasının ifşa edildiğini ve sürekli birilerinin kendisini aradığını söyledi. Bir video yayınlayarak kendisini arayanlarla konuşan İzgi, 23 yaşındaki kadın hayranının isteğiyle şaşkına döndü.

"SENİNLE ÖPÜŞMEK İSTİYORUM, PİŞMAN OLMAYACAKSIN"

Meriç İzgi'nin numarasını bir arkadaşından aldığı söyleyen 23 yaşındaki genç kız, "Seni çok seviyorum ve seninle konuşmak istedim. Benim bir hayalim var sadece bunu gerçekleştirmek istiyorum. Benim bu hafta içi doğum günüm ve sadece seni bir kere öpmek istiyorum. Beni bir defa öper misin? Seninle bir defa öpüştükten sonra bir daha hiç kimse ile öpüşmek istemiyorum. Lütfen beni kırma ne olur Meriç. Ben 23 yaşındayım ve gayet güzelim. Kendimi güveniyorum pişman olmayacaksın, söz veriyorum" dedi.

"TANIMADIĞIM BİR İNSANI ÖPECEK DEĞİLİM"

Takipçisinin isteği karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Meriç İzgi ise "Pişman olup olmamak gibi bir durum yok. Ben seni tanımıyorum niye seninle öpüşeyim ki? Öpüşmek için seninle duygusal bir bağ kurmam gerekir. Sevmem gerekir ve seni tanımıyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Söylemek istediğin önemli bir şey varsa söyle yoksa kapatacağım. Tanımadığım bir insanı öpecek değilim" şeklinde konuştu.

Meriç İzgi, kadın takipçisinin "Sana en güzel fotoğraflarımı atacağım, beni görmek zorundasın" diyen takipçisinin isteğini de geri çevirdi.

TWITTER'DA TEPKİ YAĞDI

Meriç İzgi'nin yayınladığı videoyu gören bazı sosyal medya kullanıcılar, "Hiç mi utanmanız kalmadı" diyerek İzgi'yi öpmek isteyen genç kıza tepki gösterdi. Videosu kısa sürede yayılan Meriç İzgi, Twitter 'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

MERİÇ İZGİ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. İzgi, Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümününde eğitim görmektedir. İzgi, sosyal medya hesapları dışında One Direction sayfasında adminlik yapıyor. Fenomen, Kelebek Ömrü Kadar Aşk kitabının yazarı olan Fırat İzgi'nin oğludur.