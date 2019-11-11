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Fenomen Merve Taşkın'dan "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusuna yanıt: Ölene kadar bakireyim

Ünlü futbolcuların mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Instagram hesabından bakireliği hakkında gelen bir soruya cevap verdi.

11.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:06

Aylar önce 'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia eden ve sonrasında futbolcu Emre Aşık'ın attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelen fenomen Merve Taşkın, hesabından gelen "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusunu yanıtladı.

"ÖLENE KADAR BAKİREYİM"

Cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Taşkın, geçtiğimiz sene Instagram hesabından bir paylaşım yaparak"Artık bakire değilim, merakımdan yaptım." demişti. Bu açıklamasıyla uzun süre adından söz ettiren Taşkın, bu sefer de bir takipçisinin "Bakireliğini gerçekten kaybettin mi?" sorusuna cevap verdi. Taşkın, paylaşımında "Bakireyim. Yani bilimsel olarak bakireyim. İlk ilişkimden sonra kadın doğum uzmanına gitmiştim ve esnek olduğumu ve bunun çok nadir olduğunu, normal doğum yapana kadar bakire kalacağımı söyledi. Ölene kadar bakireyim yani" dedi.

FUTBOLCULARI İFŞA EDEREK GÜNDEME GELMİŞTİ

Merve Taşkın, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bir programda Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ile buluşup zaman geçirdiklerini söylemişti. Merve Taşkın, son olarak geçtiğimiz ay futbolcu Emre Mor'un kendisine attığı mesajlarını ifşa etmiş sonrasında da yakın arkadaş olduklarını söylemişti.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Emre MorSosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Emre Mor'u ifşa etti!

Fenomen Merve Taşkın'dan

Merve Taşkın, Instagram, Beşiktaş, Cinsellik, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
HH.KK:haber yapıcak başka bişey kalmamıştı
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SMZ:oturup ağlayalım mı sevinelim mi bilemedim. .
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REALİST:olabilir olamazmi yani ? bende 28 yasinda bir bayanla tanismistim oda bakireydi sadece 2 cocugu vardi. ama bana bakireyim dedi.
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KARTAL:edep kalmamış.
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GERÇEKCİ:Memlekette ergenlere bilhassa erkeklere hitap eden her fenomen, orta ölçekli bir fabrika kadar kazanç elde ediyor. Allah akıl versın bunları takip edenlere. . . 600 sene daha yaşasalar göremeyecekleri hayatları yaşıyorlar sizlerin sayesinde :::((( Et delisi gençlik. . . Yazık
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SARI ÇİZMELİ MEHHMET AGA:Sadece gençlikle ilgili bi durum değil bu , günümüzde populer olan herkes çok fazla para kazanıyor. Reklam ve sponsorluk ücretlerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor.
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BJKLİ:nereden çalıştığını anladık
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..:ar efep haya kalmamış artık gençlik nereye gidiyor kıyametin alametleri bunlarr
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MİSAFİR:kızların hep aynı yalanı bakireyim
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MSDS:Yaa sabır . .
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