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Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı bakirelik itirafıyla adından söz ettiren fenomen Merve Taşkın, dün de Twitter hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı.

27.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:37

Aylar önce Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia eden ve sonrasında futbolcu Emre Aşık'ın attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelen fenomen Merve Taşkın, hesabından üstsüz paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.

ÜSTSÜZ POZLARINI PAYLAŞTI

Şimdilerde yakın arkadaşlarıyla Tokyo'da olan Merve Taşkın, her anını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Dün arkadaşlarıyla alışverişe çıkan ve beğendiği ürünleri alıp almaması konusunda takipçilerine danışan Taşkın, kıyafet alışveriş yaparken sınırları zorladı. Twitter hesabından üzerinde sadece etek olan fotoğraflarını paylaşan Taşkın, "Etek güzel mi aşkolar alayım mı?" diye sordu. Taşkın'ın paylaşımına binlerce yorum geldi.

"ÖLENE KADAR BAKİREYİM"

Merve Taşkın, 26 gün önce Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken bakireliği hakkında da açıklama yaptı. Fenomen Merve Taşkın, "Bakireliğini gerçekten kaybettin mi?" sorusuna "Bakireyim. Yani bilimsel olarak bakireyim. İlk ilişkimden sonra kadın doğum uzmanına gitmiştim ve esnek olduğumu ve bunun çok nadir olduğunu, normal doğum yapana kadar bakire kalacağımı söyledi. Ölene kadar bakireyim yani" cevabını vermişti.

Fenomen Merve TaşkınFenomen Merve Taşkın'dan "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusuna yanıt: Ölene kadar bakireyim

Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı

Merve Taşkın, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
HAKAN:Uçlarını saklayınca görünmemiş mi oluyor şu mantığı da anlamış değilim oldum olası
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KONYADAN:erkeğine dek gelmemişsin.
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ZİYAA:Ne eteği, etek mi var ki la?
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ALPAGON:meryem ana çarpsın seni
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ONUR:ALLAH belanı versin senin
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KARTAL:HER ZAMAN SÖYLÜYORUM BU SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ TEDAVİ EDİLMELİ . .
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EYLÜL:her şeyi geçtin aileni biraz düşün.
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WWW:doğru söyledin ama bakalım nasıl bi ailesi var. . .
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ANKARA:ahlak kalmadı
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