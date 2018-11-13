Fenomen Muhtar İha'ya Konuştu

Van
'ın merkez Edremit ilçesinde cami ve taziye evinin açılışındaki konuşmasıyla protokolü kahkahaya boğan muhtar, kısa sürede fenomen oldu.
Geçtiğimiz günlerde cami ve taziye evinin açılışında bir konuşma yapan Mülk Mahallesi Muhtarı Alaattin Çelik, heyecanlı konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Muhtarın açılış konuşması sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler ise büyük beğeni kazandı. Kısa sürede fenomen olan muhtarla karşılaşan bazı kurum amirleri ise kendisiyle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Doğal ve samimi konuşmasıyla kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kahkahaya boğan muhtar, insanların ilgisine hayran kaldı.
İHA muhabirine konuşan Mülk Mahallesi Muhtarı Alaattin Çelik, o gün çok heyecanlı olduğunu belirtti. Mahallesinin kayyum belediyelerle ilk defa hizmete kavuştuğunu ifade eden Muhtar Çelik, "Van Valisi Murat Zorluoğlu
ve Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli
'ye teşekkür ederim. Edremit ilçemiz bir cazibe merkezine dönüştürüldü. Tüm halk ise bunu konuşuyor. Mahalleme bir vali ve kurum amirleri gelerek beni gururlandırdı. Bu yüzden kendimi çok zor tuttum. Konuşmalarımda takılı kaldım. Konuşmam çok doğaldı. Öncesinde bir hazırlık yapmam lazımdı ama onu da yapamadım. Bizim mahalleye valinin geleceğini sanmıyordum" dedi.
Görüntülerinin sosyal medyada bu kadar ilgi bulacağını tahmin etmediğini dile getiren Çelik, o durumda daha güzel yorumlar yapacağını söyledi. Çelik, çarşıda ve pazarda yürürken tanımadığı insanların yanına gelip fotoğraf çektirmek istemesi ve insanların kedisine olan ilgisine hayran kaldığını kaydetti. - VAN