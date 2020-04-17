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Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Instagram'da konuk olduğu canlı yayında 12 yıldır bir sevgilisinin olduğunu ve onun parasının yedi sülalesine yeteceğini söyledi.

17.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:57
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var

Çektiği videolarla kısa sürede ünlenen ve sahne almaya başlayan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Emre Kara'nın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Özel hayatından mal varlığına kadar çeşitli konularda konuşan Övüç, sevgilisi hakkında da samimi itiraflarda bulundu.

"SEVGİLİMİN PARASI YEDİ SÜLALEME YETER"

Bu zamana kadar sosyal medyada hiç linç yemediğinden bahseden fenomen, sevgilisi hakkında da ilk kez konuştu. 12 yıldır sevgilisinin olduğundan bahseden Murat Övüç, "12 yıl oldu. Kapalıçarşı'nın imparatoru. Pırlanta ondan soruluyor. Otursam, çalışmasam onun parası bana da yedi sülaleme de yeter. Ama ben çalışıyorum gece gündüz ve alnımın teriyle kazanıp kendi paramı harcıyorum. Bir kadının da bir erkeğin de üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı bir de sevdalı" dedi.

Murat Övüç, Instagram hesabından 14 Şubat'ta sevgilisinin kendisine güller içinde bir pırlanta gönderdiği anları paylaşarak "Aşkım ben de seni çok seviyorum" demişti.

Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapaçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var

"BÜTÜN SERVETİMİ OĞLUMA HARCIYORUM"

20 yaşındaki oğlundan bahseden fenomen, "Çok kazanıyorum yalan söylemeyeceğim. Bütün servetimi oğlum Burak Can'a harcıyorum. 20 yaşında aslanlar gibi. Koronavirüsü geçtikten sonra Amerika'ya dil eğitimine gidecek. Kız arkadaşıyla orada bir hayat kuracaklar" şeklinde konuştu.

"10 EVİM 10 ARABAM VAR"

Lüks yaşantısıyla her daim dikkat çeken Murat Övüç, mal varlığından bahsederek sözlerine şöyle devam etti: "Sadece oturduğum rezidansı kullanmıyorum. Göktürk ve Acarkent'te bir evim daha var. Bu ev bana çok uğurlu geldi. 4 yılda 10 tane ev aldım. Garajda 4 tane araba var. Allah herkese nasip etsin. Şu an çalışmasam ölene kadar yetecek param var. Ama para her şey değil. İnsan olmak lazım. Benim evde karnım tokken aç bir kardeşime, ilaçlarını alamayan yaşlı bir teyzemi görmeye dayanamıyorum. Gücümün yettiği kadar yardım edeceğim."

Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapaçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Etiketler: Murat Övüç, Instagram, Magazin
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10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:21: Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu canlı yayında buluşuyor - Magazin 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 09:46: Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük - Magazin 09:40: Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler 09:08: İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti - Haberler 08:31: Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı - Magazin 07:33: Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor - Magazin 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber