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Fenomen Ramazan Kabak yeni projeler ile geliyor

Geçmişte moda fotoğrafçılığı yaparak hayatını sürdüren Ramazan Kabak, artık zamanının büyük kısmını sosyal medya hesabından takipçileriyle geçiriyor.

25.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:51Fenomen Ramazan Kabak yeni projeler ile geliyor
Geçmişte moda fotoğrafçılığı yaparak hayatını sürdüren Ramazan Kabak, artık zamanının büyük kısmını sosyal medya hesabından takipçileriyle geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipçilerine paylaştığı bir hikayede yeni bir projeyle takipçilerine sürpriz yapacağını açıkladı.

Ramazan Kabak sözlerinin kendisine ait olduğu bir şarkının bir kısmını takipçilerine sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şarkı kısa sürede ilgi odağı oldu. Şarkının tamamı bu yeni projeyle alakalımıdır bu merak konusu bunun yanı sıra Ramazan Kabak oyunculuğu ile de dikkat çekmiş bir isim. Her an kendisinin bir dizi ana projesinde olabileceği belirtiliyor.

Ramazan Kabak kimdir ?

Aslen Adıyamanlı olan Ramazan Kabak 6 Şubat 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk döneminde Resim ve Fotoğraf konusunda yeteneklerini göstermiş hayatını bu yolda sürdürmüştür. Son yıllarda E-ticaret işi yaparak yeni bir sektörde büyümeye devam etmiştir. Sosyal medyada Fotoğrafları ile dikkat çeken Ramazan Kabak takipçilerinin fikirleri üzerine fotoğraf çekindiğini de duyurmuştu. Bir çok başarı kaydeden Ramazan Kabak ilerleyen günlerde kendisine yeni başarılar katacağına inanıyor. - ERZURUM

Güncel

Kaynak: İHA

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