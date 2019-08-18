Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı

İlk şarkısı Derdim Olsun ile 237 milyon, yeni şarkısı Ela ile de 123 milyon izlenmeye ulaşan sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, ilk konserini İzmir Çeşme'de düzenlendi. 2 şarkısı ve 3 düeti olan Reynmen, bir saatlik konserinde 180 bin TL kazandı.

ŞARKI BAŞINA 9 BİN TL

İlk konserini veren ve büyük bir hayran kitlesiyle buluşan Reynmen, konserinde 20 şarkı söyledi. Şarkı başına 9 bin TL alan Reynmen toplamda 180 bin TL kazandı. Reymen'in repertuarında Ahmet Kaya'dan eserler ve annesinin sevdiği türküler de vardı.

LOCA FİYATI 30 BİN TL

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Reynmen'in konser alanındaki localar 30 bin TL, ayakta biletler ise 2 bin ile 2,500 TL arasında alıcı buldu. Ünlü YouTuber önümüzdeki günlerde ikinci konserini de verecek.

ÜNLÜ İSİMLERİ GEÇTİ

Öte yandan Çeşme'deki mekanlarda sahneye çıkan Gülşen 80 bin TL, Berkay 70 bin TL ve Defne Samyeli ise 60 bin TL kazanıyor.