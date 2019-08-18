Haberler» Magazin» Haber

Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı

İlk konserini İzmir'de düzenleyen ve 20 şarkı söyleyen sosyal medya fenomeni Reynmen, birçok ünlü ismi sollayarak bir saatte 180 bin TL kazandı.

18.08.2019 11:50
Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı

İlk şarkısı Derdim Olsun ile 237 milyon, yeni şarkısı Ela ile de 123 milyon izlenmeye ulaşan sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, ilk konserini İzmir Çeşme'de düzenlendi. 2 şarkısı ve 3 düeti olan Reynmen, bir saatlik konserinde 180 bin TL kazandı.

ŞARKI BAŞINA 9 BİN TL

İlk konserini veren ve büyük bir hayran kitlesiyle buluşan Reynmen, konserinde 20 şarkı söyledi. Şarkı başına 9 bin TL alan Reynmen toplamda 180 bin TL kazandı. Reymen'in repertuarında Ahmet Kaya'dan eserler ve annesinin sevdiği türküler de vardı.

LOCA FİYATI 30 BİN TL

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Reynmen'in konser alanındaki localar 30 bin TL, ayakta biletler ise 2 bin ile 2,500 TL arasında alıcı buldu. Ünlü YouTuber önümüzdeki günlerde ikinci konserini de verecek.

ÜNLÜ İSİMLERİ GEÇTİ

Öte yandan Çeşme'deki mekanlarda sahneye çıkan Gülşen 80 bin TL, Berkay 70 bin TL ve Defne Samyeli ise 60 bin TL kazanıyor.

Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı

Reynmen, İzmir, Magazin

YORUMLAR (11)
BİTLİSLİ: kimse kusura bakmasın ekonomik kirizzzzzzzz yoğğğğğğğğğğğğğğğ
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
DOĞRUSU ŞÖYLE: Ekonomik kriz fakire var zengine yok
Yayından Kaldır
3 0
BİLİR KİSİ: Enayisi cok olmasa guzel ulkeyiz aslinda.
Yayından Kaldır
12 0
Cevap yaz
REYNMEN''İM CANIM AŞKIM BİR TANEM BEBEĞİM: Reynmen''im, mikrofonun kablosunu boynuma dola, kablosuyla bedenime vur beni kırbaçla, canım acısın, bedenimin üstünde kahvaltı yap, sana her bir şeyim feda olsun Reynmen''im.
Yayından Kaldır
1 10
Cevap yaz
YAZIK: Hiç kimse para yok falan diye isyan etmesin hele ki İzmir liler bu adam kim ki veya herhangi bir sanatçı için ayakta iki saat için o paralar verilsin. . . Para yok diye ağlayanların büyük çoğunluğu da bu tarz lükse para ayıramadığı içindir emin olun. . . Asgari ücret 10000 tl olsa ne yazar böyle paralar harcanırken. . . . Yazık günah
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
DEVLET-İ ALİYYE: Benim memleket diye söylemiyorum, enayisi boldur.
Yayından Kaldır
26 0
Cevap yaz
VATANDAŞ DZC: bu kim ?
Yayından Kaldır
21 5
Cevap yaz
ANKARA: KEnar mahalleli!!!
Yayından Kaldır
16 5
Cevap yaz
AZİZ NESSİN: sen haklısın aziz nesin çok haklısın
Yayından Kaldır
17 2
Cevap yaz
SVD ÇL: ayy acaba, bunu savunmuyorum ama.
Yayından Kaldır
0 0
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
12:59   Kenan Doğulu'dan Datça konseri
12:09   Hande Erçel çevirmeye takılınca sevgilisi Murat Dalkılıç'ı aradı
11:50   Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı
11:34   Defne Samyeli aralarında Deniz Seki ve Cenk Eren'in de olduğu afişte yer almak istemedi
11:20   Denizli'de Kolpa rüzgarı esti
10:19   Reyting sevinci 8 saat sürüyor
10:19   Kararsız kaldı