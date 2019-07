Fenomen Reynmen, kendisini eleştiren Işın Karaca'ya küfür etti

Son günlerin en çok konuşulan ismi YouTuber Reynmen, yeni klibi Ela ile kısa sürede 33 milyon dinlenerek Türkiye'nin gündemine oturdu. Güzel yorumların yanı sıra birçok eleştiriye maruz kalan Reynmen, tıklanma oranlarına inanmayan Işın Karaca'ya isim vermeden gönderme yaptı.

KÜFÜR EDEREK CEVAP VERDİ

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen, 'Şarkıların baya milyon izlendi ve ünlülerin iyi ve kötü tepkilerine ne demek istiyorsun?' sorusuna "Hepsine çok teşekkür ederim.Yorumları benim için çok değerli iyi veya kötü.Ama bazı or..." diyerek sözünü yarıda kesti.

"EZİKÇE GELİYOR"

Fenomen "Yaşça büyük sanatçıların başarısını tebrik etmek yerine eleştirmelerine ne diyorsun" sorusuna ise"Buna üzülüyorum çünkü yıllarca muhafaza etmiş ve ismini korumaya çalışmış bir şekilde. Herkesten ve her şeyden hatta ezik olduğunu düşündüğü benimle bile adını yan yana getirip bir şeyler konuşulması bana çok ezikçe geliyor.

"PİYASA O KADAR ELİNDE"

Işın Karaca Reynmen'in rekor kıran klibi için "Vallahi de billahi de tebrik ediyorum! Düşünsenize, dinlenmeden beğeniliyorsun, piyasa o kadar elinde! YouTube Allowing manipulation is being part of a crime! (YouTube Manipülasyona izin vermek suçun bir parçası olmaktır.)" demişti.