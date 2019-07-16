16.07.2019 14:57
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Fenomen Reynmen, kendisini eleştiren Işın Karaca'ya küfür etti

Yeni şarkısı Ela ile müzik listesine damga vuran sosyal medya fenomeni Reynmen, YouTube tıklanma oranına inanmayan şarkıcı Işın Karaca'ya küfür etti.

Son günlerin en çok konuşulan ismi YouTuber Reynmen, yeni klibi Ela ile kısa sürede 33 milyon dinlenerek Türkiye'nin gündemine oturdu. Güzel yorumların yanı sıra birçok eleştiriye maruz kalan Reynmen, tıklanma oranlarına inanmayan Işın Karaca'ya isim vermeden gönderme yaptı.

KÜFÜR EDEREK CEVAP VERDİ

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen, 'Şarkıların baya milyon izlendi ve ünlülerin iyi ve kötü tepkilerine ne demek istiyorsun?' sorusuna "Hepsine çok teşekkür ederim.Yorumları benim için çok değerli iyi veya kötü.Ama bazı or..." diyerek sözünü yarıda kesti.

"EZİKÇE GELİYOR"

Fenomen "Yaşça büyük sanatçıların başarısını tebrik etmek yerine eleştirmelerine ne diyorsun" sorusuna ise"Buna üzülüyorum çünkü yıllarca muhafaza etmiş ve ismini korumaya çalışmış bir şekilde. Herkesten ve her şeyden hatta ezik olduğunu düşündüğü benimle bile adını yan yana getirip bir şeyler konuşulması bana çok ezikçe geliyor.

"PİYASA O KADAR ELİNDE"

Işın Karaca Reynmen'in rekor kıran klibi için "Vallahi de billahi de tebrik ediyorum! Düşünsenize, dinlenmeden beğeniliyorsun, piyasa o kadar elinde! YouTube Allowing manipulation is being part of a crime! (YouTube Manipülasyona izin vermek suçun bir parçası olmaktır.)" demişti.

Fenomen Reynmen, kendisini eleştiren Işın Karaca'ya küfür etti
Işın Karaca, Türkiye, Reynmen, Magazin

YORUMLAR (22)
GERÇEKLER: IŞIN KARACA HAKLI KARDEŞİM YILLARCA NE ÇİLELER ÇEKİP ŞARKI SÖYLEYEN YAZAN İNSANLAR NERDE ŞİMDİKİ İKİ DIPTIS SÖZLERİ ANLAMSIZ ŞARKILAR NERDE ÇOLUK ÇOCUK DOLDU PİYASA ALLAH AŞKINA ELA ŞARKISINDA NE ANLADINIZ BOMBOOŞ NE ANLAM VAR SÖZLER DE NE BİŞEY
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ERHAN: İftirada bir suçtur. Ve ışin karaca bu suçu kıskançlikla işledi:)
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BUZZY: Ya bu şabalak ne yapmaya çalışıyo anlamadım elnde ceptelefonu onu çek bunu çek kafasına göre bir stil mi yapmaya çalışyo acaba bence bir an önce yaşı geçmeden bir baltaya sap olsun sonra Caner abisiyle uzuun uzun dertleşmek zorunda kalmasın
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BEN DE BİR BABAYIM!: Bu youtuberlardan acilen kurtulmamız lazım. Geleceğimiz olan çocukları ve gençleri zehirliyorlar. Anne ve babalar vallahi vebal altındasınız, izletmeyin, dinletmeyin bu youtuberları! Evladınıza acıyın, merhamet edin, geleceğini düşünün.
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ADINIZI YAZIN: ABARTMAYINNNN
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MÜSVETTE KAĞIDI: Bu at hırsızını dinleyen büyük bir kesim var. Gelecek nesil felaket kötü. . . .
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AAXK: Canan hanım köyde yaşayacak insan kalmazsa köy enstitüsünü ne yapacak millet yeni nesil ne tarım nede hayvancılıkla uğraşıyor internet çağın en büyük salgını
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2 0
CELALI: Aynen Canan Hanim Menderes bu ulkeye cok buyuk kotuluk yapti benim gozumde hala vatan hainidir !!!
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0 1
YALAN SÖYLEME: Gözlerin elaaaa
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2 3
MİLLİ: yalan söylemeeeeeeeeeeeeeeeee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gözlerime baaaaakk :))
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