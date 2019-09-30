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Fenomen Şeyma Subaşı'dan kalpli yatak pozu

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra ünlü DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Instagram fenomeni Şeyma Subaşı, saçlarıyla kalp yaparak yatakta poz verdi. Bu poz takipçileri tarafından "Sevgilisine mesaj gönderiyor" olarak yorumlandı.

30.09.2019 22:33

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya dolu dizgin devam ediyor. Subaşı son olarak saçlarından kalp yaparak yatakta poz verdi. Bu poz takipçileri tarafından "Sevgilisine mesaj gönderiyor" olarak algılandı.

SEVGİLİSİ GUİDO SENİA FOTOĞRAFI BEĞENDİ

Güzel fenomen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf yayımladı. Şubaşı saçlarından kalp işareti yaparak yatakta poz verdi. 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı'nın bu pozu takipçileri tarafından "Sevgilisine mesaj gönderiyor" olarak yorumladı. Sevgilisi Guido Senia'nın da fotoğrafı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Fenomen Şeyma Subaşı'dan kalpli yatak pozu

Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

YORUMLAR(4)
MİLAT:Rütük sansür uygulasın
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HOPPALA:Cehenneme odun lazım
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ERASMUS:şeymadan artık öğğğğğğkk geldi
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TURŞU SUYU VE GERÇEKLER:yakında ayrılılırlar
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