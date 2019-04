Fenomen Şeyma Subaşı'nın Sevgilisi İstanbul'a Geldi!

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirmesinin ardından İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, sevgilisinin peşinden ülke ülke geziyor. Bu kez de Senia, İstanbul'a geleceğini duyurdu.

"HAVADA AŞK VAR"

Geçtiğimiz sene kasım ayında Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi İtalyan DJ Gudio Senia İstanbul'a geliyor. Senia "Love is in the air/ Havada aşk var!" notuyla uçaktan paylaşım yaparak İstanbul'a geldiğini duyurdu.

AYRILAMIYORLAR

Şeyma Subaşı'nın DJ Guido Senia ile Tulum sahilindeki samimi görüntüleri ilk olarak magazin gündemine düşmüştü. Birlikte çok fotoğraf paylaşmasalar da dünyanın çeşitli yerlerinde tatil yaparak arkadaşları aracılığıyla paylaşılan fotoğraflarıyla sık sık gündem olan çift birbirinden ayrılmıyor.