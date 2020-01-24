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Fenomen simitçi Ahmet Yaşin, Sivasspor antrenmanında futbolcularla tanıştı

Demir Grup Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, antrenmanda futbolcularla buluştu. Simitçi Ahmet'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

24.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:37Fenomen simitçi Ahmet Yaşin, Sivasspor antrenmanında futbolcularla tanıştı

galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu.

FENOMEN SÖZÜNÜ TEKRARLADI

Kulüp Asbaşkanı Faruk Taşseten tarafından antrenmana getirilen Ahmet Yaşin'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Simitçi Ahmet futbolcularla birlikte büyük ilgi çeken 'Sabaha kadar buradayız' sözlerini tekrarladı.

Ziyaret sonunda günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

ÇALIMBAY'DAN TRANSFER MÜJDESİ

Transferle ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Demir Grup Sivasspor Çalımbay, "Transferde bir stoper ve orta saha oyuncusuyla yüzde 90 anlaşıldı. Forvet ve orta sahada oynayacak bir arkadaşa ihtiyacımız var. Bugün Ziraat Türkiye Kupası kurası çekilecek. Zayıf bir takım kalmadı. Çok zorlu maçlar oynayacağız. Zaman çok kısa. Peş peşe maçlar oynayacağız. Kadromuzun biraz sağlam olması gerekiyor. Transfer olacak arkadaşlar da bir an önce gelirse o zaman alternatifli bir kadromuz olacak" yanıtını verdi.


Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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