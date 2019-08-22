Haberler» Magazin» Haber

Fenomen Yusuf Aktaş'ın kullandığı Reynmen lakabının patenti başkasına ait çıktı

Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın kullandığı Reynmen lakabının başka birinin adına patentli olduğu ortaya çıktı. Aktaş, yaşanan gelişme sonrası adını değiştirmek zorunda kaldı.

22.08.2019 15:00
Fenomen Yusuf Aktaş'ın kullandığı Reynmen lakabının patenti başkasına ait çıktı

Derdim Olsun ve Ela isimli iki şarkısıyla gündemden düşmeyen ve her gün başka bir kişi tarafından eleştirilen Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın başı bu sefer de kullandığı takma isimle derde girdi. Aktaş'ın kullandığı Reynmen lakabını Ömer Duvaklı isimli bir kişiye ait olduğu ve tüm hakların ondan olduğu ortaya çıktı.

REYNMEN ADI BAŞKASINA AİT ÇIKTI

Kanal D'deki 2. Sayfa'nın haberine göre, 'Reynmen' ismi 12 Kasım 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Ömer Duvaklı isimli kişi tarafından tescillendi. Bu markanın kullanım hakkı sadece Ömer Duvaklı'ya verildi. Bunun üzerine harekete geçen Aktaş ise B planını devreye soktu.

YENİ ADI R REYNMEN OLDU

Karar itiraz eden ancak kabul edilmeyen Reynmen, 29 Aralık 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaparak 'R Reynmen' markasını tescil etti.

Fenomen Yusuf Aktaş'ın kullandığı Reynmen lakabının patenti başkasına ait çıktı

Reynmen, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
15:00   Fenomen Yusuf Aktaş'ın kullandığı Reynmen lakabının patenti başkasına ait çıktı
14:49   Fethiye, Hollywood'a göz kırpttı
14:47   Reynmen'e büyük şok
13:47   Sude'den bir ödül daha
13:32   Reynmen'e büyük şok
13:32   O iddialara Can Yaman'dan cevap!
11:42   Türk sineması Frankfurt'ta