Fenomenlere ateş püskürdü







Sosyal medyada yaptığı rezilliklerle fenomen olan ünlülerin dj'lik yapmasından rahatsız olduğunu belirten Kerem, bu tarz insanlar yüzünden DJ'lik mesleğine gönül veren insanların mesleğini yapamadığından dert yandı. Mekan sahiplerinin ve işletmecilerin bu fenomenlere prim vermemesi gerektiğini ifade eden genç DJ, "Müzik, duyguları besleyen estetik boyutundan uzaklaştı. Fenomenlerle birlikte ticari bir sektör haline dönüştü. Bu insanların dejenere tavırla çaldıkları müzikler insanları sadece şehvete sürükler" diyerek tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.