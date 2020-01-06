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Fenomenlere ateş püskürdü

İstanbul gece hayatının önde gelen DJ'lerinden Kerem Selek, müzik kulağı olmadığı halde DJ'lik yapan sosyal medya fenomenlerine ateş püskürdü.

06.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:41 Fenomenlere ateş püskürdü



Sosyal medyada yaptığı rezilliklerle fenomen olan ünlülerin dj'lik yapmasından rahatsız olduğunu belirten Kerem, bu tarz insanlar yüzünden DJ'lik mesleğine gönül veren insanların mesleğini yapamadığından dert yandı. Mekan sahiplerinin ve işletmecilerin bu fenomenlere prim vermemesi gerektiğini ifade eden genç DJ, "Müzik, duyguları besleyen estetik boyutundan uzaklaştı. Fenomenlerle birlikte ticari bir sektör haline dönüştü. Bu insanların dejenere tavırla çaldıkları müzikler insanları sadece şehvete sürükler" diyerek tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.


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Kaynak: Snob Magazin

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