Fenster Kapı ve Pencere Sistemleri

Fenster firmasının kurucularından olan Zeki Coşkun, "1997 yılında ortaklı bir şekilde sektöre giriş yaptık. 2000 yılından beri firmayı tek olarak yürütüyoruz. Alman Rehau firmasının üretici bayisi olarak çalışıyoruz. 2014 yılında plater kaplama firması kurduk. PVC-pimapen pencerelerinin profillerinin kaplamasını yapıyoruz. Geçen senede Avusturya markası Maco'nun Türkiye dağıtıcısı görevini üstlendik. Şuan sektörde 3 firma ile hizmete devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"ÜST SEGMENT ÜRÜNLER ÜRETİYORUZ"

Firma Sahibi Zeki Coşkun, "Üst segment ürünler üretiyoruz piyasaya. Pencere ve kapı üretiyoruz. İçeride ve dışarıda büyük projelere imza attık. Plater kaplama olarak PVC pencere profillerinin kaplamasını yapıyoruz. Alman Rehau firmasının profil kaplamalarını yapıyoruz. Maco aksesuar olarak da pencere aksesuarlarının içeride ve dışarıda dağıtımını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ HİZMETİ SUNMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Zeki Çoşkun, "Fenster olarak işimizi en iyi yapmanın peşindeyiz. Verdiğimiz sözleri tutmanın amacındayız. Kurulduğumuzdan beri bizimle çalışan çok tecrübeli personellerimizle en iyi şekilde sektöre hizmet etmek için çalışıyoruz." dedi.