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Ferah Ece: "Fatih Terim'in tedavisi evde sürecek"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumu hakkında konuşan doktoru Prof. Dr. Ferah Ece, deneyimli çalıştırıcının şu an için bir şikayetinin olmadığını ancak tedavisinin evde süreceğini söyledi.

30.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:03
Ferah Ece:
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumu hakkında konuşan doktoru Prof. Dr. Ferah Ece, deneyimli çalıştırıcının şu an için bir şikayetinin olmadığını ancak tedavisinin evde süreceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanarak Ulus Liv Hospital'da tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün taburcu oldu. Prof. Dr. Ferah Ece de deneyimli çalıştırıcının son durumuna ilişkin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Ece, "Hocamız bugün taburcu edildi. 18 Mart'ta koronavirüs testiyle başvurmuştu. Yaklaşık 1 hafta sonra bizim hastanemize yattı. Biz de Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerine uygun olarak tedaviye başladık. Burada tedaviyi bir konsey, bir ekip olarak veriyoruz. Benim başkanlığımda birçok uzmanın bulunduğu bir konseydir bu. Burada Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerine göre tedavileri planlıyoruz, takiplerini yapıyoruz. Hocamızın da takiplerinde gayet iyi gitti; kliniği, şikayetleri azaldı. Bilgisayarlı tomografide lezyonda gerileme görüldü ve şu anda hiç şikayeti yok. Ancak hala pozitif. Bu nedenle de karantina altına aldık hocayı ve takip ediyoruz. En ufak bir şikayeti olduğunda da gerekli olan tetkik ya da tedavileri değiştirmeleri için tekrar hastaneye gelecek. Bu karantina dönemi kişinin kendini izole etmesi. Kendini evde izole edecek, maske takacak, dışarı çıkmayacak. İnsanlarla temasında sosyal mesafeye özen gösterecek ve kendinde yeni gelişebilecek yeni şikayetleri muhakkak takip edip bizimle irtibat halinde kalacak. Biz de bu arada tekrar bazı tahlilleri evden yürütüyor olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Liv Hospital, Fatih Terim, Ulus, Spor
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Haberler ›› Spor ››Ferah Ece: 'Fatih Terim'in tedavisi evde sürecek' - Spor
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