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Ferah Zeydan'ın '' Güle Güle'' teklisi tüm dijital platformlarda!

Ferah Zeydan, sözü ve müziği Enis Ata'ya ait olan ''Güle Güle'' isimli teklisini müzikseverlerle buluşturdu.

14.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:02Ferah Zeydan'ın '' Güle Güle'' teklisi tüm dijital platformlarda!

Şarkının aranjörlüğünü Burak Bedirli yaparken klibin yönetmenliğini ise Sadık Hazırcı üstlendi.''Güle Güle'' şarkısının hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Ferah Zeydan şarkıyı ilk dinlediğindeki hislerini şöyle anlattı:''Şarkıyı ilk duyduğumda tüylerim ürperdi. Bir şarkıyı söylerken ufacık kusurlara takılırım, eleştiririm. Güle Güle şarkısında hiç böyle bir düşüncem olmadı''

''KENDİ SESİME AĞLADIM''

Kariyerine sokak müzisyeni olarak başladığını söyleyen Ferah Zeydan, bu klibinde de gitarıyla İstiklal caddesine inerek bir sokak müzisyeni'nin hayatından bir kesiti canlandırdı.

Hayatında ilk kez kendi sesine ağladığını belirten Ferah Zeydan, klibinin de şarkısı kadar önemli olduğunu belirtti


Yönetmen, Güncel

Kaynak: Bültenler

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