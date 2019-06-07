Feray Şahin'in bu yıl da unutulmadı

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Mersin'de üniversite okuyan ve evinde silahla vurularak öldürülen 23 yaşındaki Feray Şahin'in ailesi, kızlarının mezarını ziyaret ederek gözyaşı döktü.Gaziantep'te yaşayan anne Aysel ve baba Bekir Şahin, Mersin'de üniversite son sınıfta okuyan ve evinde vurularak öldürülen 23 yaşındaki kızları Feray Şahin'i unutamıyor. Bu yılki Ramazan ayında da kızlarının mezarını ziyaret eden acılı aile, 2 yıldır kızlarından yoksun bayram geçirmenin hüznünü yaşıyor. Mezarının başında dua eden ve sorumluların en ağır cezaya çarptırılmasını temenni eden acılı anne, "Feray evimizin tek kızıydı. Eller gibi bizde kızımızla bayramı güle oynaya kutlayacaktık. Ama bizim sevincimizi, güzelliğimizi ve mutluluğumuzu, hayatımızda hiç görmediğimiz, tanımadığımız bir kişi üzüntüye, gözyaşına çevirdi. Kızımız kahpece öldürüldü. Bayramı buruk geçiriyoruz. Herkes bayram kutlarken, biz kızımızın mezarına geldik. Çok üzgünüz ve acılıyız. Kızımız gencecikti, ölümü hiç hak etmemişti. Onla bizim daha güzel hayallerimiz vardı" dedi."Taksirle öldürme" tepkisiBaba Bekir Şahin ise kızının ölümünün ardından tutuklanan polis memuru F.B.A'nın taksirle adam öldürme kapsamında yargılanarak serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Acılı baba, "Kızımızı öldüren şahıs, polis olduğu için delillerin önemli kısmını yok etti. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, yok edilen deliller yeteri sorgulanmadı. İhmali olanlarla ilgili işlem yapılmadı. ve kasten öldürmeden açılan bu dava, bilinçli olarak taksirle adam öldürmeye sokularak, katile 5 yıl 3 ay ceza verildi. Bu şahıs 1,5 yıl yattı çıktı. Şimdi sokakta ve serbest. Bize bu acıyı yaşatmaya ne hakları var, Bu ceza değil katile ödüldür. Kim bu adam, kimler koruyor. Çok üzgünüz ve öfkeliyiz" dedi.Cezaya itiraz ettiklerini de anlatan baba, gerekli mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti. - GAZİANTEP