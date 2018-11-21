21 Kasım 2018, 22:44
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Ferdi Kadıoğlu 4 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Ferdi Kadıoğlu 4 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, milli takımda yaşadığı sakatlıktan dolayı 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, milli takımda yaşadığı sakatlıktan dolayı 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten genç oyuncunun sakatlığı ile ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol Takımımızın futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Almanya - Hollanda arasında oynanan U21 karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Elinde kırık tespit edilen ancak yapılan tetkikler sonucu operasyona gerek duyulmayan genç oyuncumuz yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Oyuncumuza geçmiş olsun diyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL Futbol,Fenerbahçe,Ferdi Kadıoğlu
21 Kasım 2018 Çarşamba 22:44



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