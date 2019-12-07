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Ferdi Kadıoğlu attı, sosyal medya yıkıldı!

5-2 biten Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında oyuna giren ve takımının 4. golünü kaydeden Ferdi Kadıoğlu, sosyal medyayı salladı. Genç oyuncu ile ilgili binlerce twit atıldı.

07.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:14

'nin 20 yaşındaki genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, karşısında şık bir gole imza attı. Maça 46. dakikada dahil olan Ferdi, 75. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutla güzel bir gole imza atarak taraftarın alkışını aldı.

TWİTTER'DA TT OLDU

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de ikinci, toplamda da üçüncü golünü atan Ferdi, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Taraftarlar da maçın bitiminde Ferdi'yi tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Twitter'da da trend topic olan Ferdi ile ilgili on binlerce twit atıldı.

Ferdi Kadıoğlu attı, sosyal medya yıkıldı!

Gençlerbirliği, Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (5)
DÜŞÜNEN İNSAN:yetenekli ama abartmayın
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YAŞLI KURT:Fenerbahçem de biraz piş . Seni avrupaya gondercez oglum
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TURKİYE:Basarilar umarim daha iyi oynarsin.. oncelikle turk futbolunun hem fenerin hemde milli takimin boyle oyunculara ihtiyaci var daha iyi olmasi umuduyla....
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AAA:Gençlerbirliğine değil Avrupa''daki klüplere gol atmak önemli. Anadolu klüpleri avrupanın en kötü klüpleridir. Onlara gol atmak önemli değil.
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BESKİLET:Hoştt bu adamın kumaşı iyi ulen biraz gençlere destek olun köstekler
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