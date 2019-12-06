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Ferdi Kadıoğlu'nun Gençerbirliği maçındaki performansı alkış aldı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sonradan dahil olduğu Gençlerbirliği karşılaşmasında rakip filelere 1 gol bırakırken, hem tribünleri hem de teknik heyeti sevindirdi.

06.12.2019 22:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:20

Süper Lig'de ile Gençlerbirliği arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu en etkili isimlerden biri oldu. Maçın ikinci yarısında Serdar Aziz'in yerine dahil olan Kadıoğlu, 75. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderirken takımının 4. golünü kaydetti.

LİGDE 2 GOL, 1 ASİSTİ BULUNUYOR

Golden sonra tribünler 20 yaşındaki futbolcuya sevgi gösterisinde bulunurken, atılan gol sonrası teknik heyet Kadıoğlu'nu tebrik etti. Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 1. maçında 1 gol 1 asistlik performans gösterirken, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun Gençerbirliği maçındaki performansı alkış aldı

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Kaynak: İHA


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