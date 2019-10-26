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Ferdi Kadıoğlu kırmızı kart gördüğü U19 maçında Fenerbahçe yenildi

Fenerbahçe U19 Takımı ile ilk maçına çıkan Ferdi Kadıoğlu'nun kırmızı kart gördüğü mücadeleyi Konyaspor 2-1 kazandı.

26.10.2019 18:47Ferdi Kadıoğlu kırmızı kart gördüğü U19 maçında Fenerbahçe yenildi

Sarı lacivertli takımda ilk haftalarda forma şansı bulup 1 gol, 1 asistle oynayan Ferdi Kadıoğlu, son haftalarda Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından kadroya alınmıyordu.

KIRMIZI KART GÖREREK OYUNDAN ATILDI

U21 liglerinin de kaldırılmasının ardından Fenerbahçe'nin U19 takımında zaman zaman forma şansı bulan Ferdi Kadıoğlu, Konyaspor ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Genç oyuncunun kırmızı kart gördüğü mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kaybetti.

Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yılında Hollanda ekibi NEC Nijmegen Kulübü'nden 1,4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.

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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

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