Ferdi Kadıoğlu'ndan Kötü Haber

Fenerbahçe
'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu
, milli takımda yaşadığı sakatlıktan dolayı 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Sarı-lacivertli kulüpten genç oyuncunun sakatlığı ile ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol
Takımımızın futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Almanya
- Hollanda
arasında oynanan U21 karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Elinde kırık tespit edilen ancak yapılan tetkikler sonucu operasyona gerek duyulmayan genç oyuncumuz yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Oyuncumuza geçmiş olsun diyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.
(İHA)
Futbol,Fenerbahçe,Ferdi Kadıoğlu
21 Kasım 2018 Çarşamba 22:46