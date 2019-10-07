Ferdi Tayfur da siyasete el attı! Çok konuşulacak Bahçeli yorumu

Şarkıcı Ferdi Tayfur Sabah gazetesine verdiği röportajda müzik hayatı ve Türkiye gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hastalandıktan sonra müziğe iştahının kalmadığını söyleyen Tayfur, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile ilgili de dikkat çeken bir analiz yaptı.

"KENDİSİ GÖRGÜLÜ, İYİ BİRİ"

Tayfur, sık sık kendi şarkılarını dinlediği videolar ile gündeme gelen Bahçeli için, "Devlet Bey ile aynı topraktanız, Çukurovalıyız. Aynı havayı solumuşuz. Şivemiz aynı. Bu yüzden şarkılarımın melodisi, sözleri ona yakın geliyor. Kendisi görgülü ve iyi biri. Onu eleştirenler var ama gereklilikten dolayı böyle bir politika izliyor. Adı Devlet zaten. Ülke, bayrak ve vatan için ne gerekiyorsa onu yapıyor" dedi.

"İYİ NİYETİNİ KULLANAN RİYAKARLAR İHANET EDİYOR"

Türk müziğine damga vuran isimlerin başında gelen Ferdi Tayfur, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de şu değerlendirmeyi yaptı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şekilde. Ben Cumhurbaşkanını eskiden beri tanırım. Onun da zor bir hayatı olmuş benim gibi. Gerçekten çok güzel ve vefalı bir insan. Vefa hissettiği insanları kırmayan bir yapıya sahip. Zaten Erdoğan, vefakarlığından dolayı ihanete uğruyor çevresinden. Onun iyi niyetini kullanan riyakarlar ihanet ediyor ona. Bu konuda dikkatli olmalı. Erdoğan, bir adamın elini sıkıp söz verdiği zaman dönmüyor sözünden. Dış politikada da böyle. Bir ülkeyle el sıkışıp anlaştığı zaman kötü olmak istemiyor."