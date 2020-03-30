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Ferenc Puskas Efsanesi

Macar forvet Ferenc Puskas, 1958-66 yılları arasında formasını giydiği Eflatun-Beyazlılar'la beş sene üst üste La Liga şampiyonluğunun yanı sıra üç Avrupa Kupası ve bir İspanya Kupası kazanırken müthiş yeteneği ve gol atma becerisiyle Real Madrid efsanelerinden biri haline geldi. Birlikte oynadığı Alfredo di Stefano ve Francisco Gento ile tarihe geçen bir üçlü hücum hattı yaraan Puskas'ın 1960larda dünya futboluna damga vurduğunu günlerden en özel görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz!

30.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:32
Macar forvet Ferenc Puskas, 1958-66 yılları arasında formasını giydiği Eflatun-Beyazlılar'la beş sene üst üste La Liga şampiyonluğunun yanı sıra üç Avrupa Kupası ve bir İspanya Kupası kazanırken müthiş yeteneği ve gol atma becerisiyle Real Madrid efsanelerinden biri haline geldi. Birlikte oynadığı Alfredo di Stefano ve Francisco Gento ile tarihe geçen bir üçlü hücum hattı yaraan Puskas'ın 1960larda dünya futboluna damga vurduğunu günlerden en özel görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz! Ferenc Puskas Efsanesi

Kaynak: Dugout



Etiketler: Real Madrid, Eflatun, İspanya, Avrupa, Spor
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Haberler ›› Spor ››Ferenc Puskas Efsanesi - Spor
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