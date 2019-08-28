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Ferhan Yıldırım: "Yanan alanların tekrar ağaçlandırılması için teşkilat olarak göreve hazırız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, yanan ormanlık alanların tekrar ağaçlandırılması için teşkilat olarak göreve hazır olduklarını ifade etti.

28.08.2019 13:29 Ferhan Yıldırım:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, yanan ormanlık alanların tekrar ağaçlandırılması için teşkilat olarak göreve hazır olduklarını ifade etti.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Kütahyamızda bu yıl meydana gelen orman yangınlarında toplam 98 hektar ormanımız yandı.Yanan ormanlarımızın yeniden ağaçlandırılması için biz teşkilatlarımızla hazırız" dedi.

Ağustos ayı içirisinde Tavşanlı ve Gediz ilçelerinde 2 büyük orman yangını çıkmış ve 98 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.(EFE-) - KÜTAHYA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kütahya, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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