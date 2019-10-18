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'Ferhangi Şeyler' 21 Ekim Pazartesi Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un tek kişilik gösterisi 'Ferhangi Şeyler', 21 Ekim Pazartesi günü saat 20:30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşuyor.

18.10.2019 16:50'Ferhangi Şeyler' 21 Ekim Pazartesi Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde

Ferhan Şensoy'un 1987'den beri aralıksız oynadığı, görmesek de kendilerini hissettiren, hepimizin hayatının içinde olan, mizah dolu sosyal çevremizden karakterler bulunan tek kişilik gösterisi 'Ferhangi Şeyler', günlük olayları komik bir dille ele alıyor.

Usta oyuncu; güncel, sıradan olaylara, mahalle ilişkilerine, yakın geçmişten günümüz politikacılarına, kadar ince eleştiriler yapıyor. Yer yer ince sitemler, yer yer sert eleştiriler getiriyor ve seyirci ile ara sıra diyalog kuruyor. Bugünün gazetelerini okuduğu gazete bölümünde güncel olayları değerlendiriyor. Sazla çalıp söylediği şarkılar, türküler yer yer tebessüm ettiriyor, yer yer çok düşündürüyor.


Ferhan Şensoy, Güncel

Kaynak: Bültenler

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