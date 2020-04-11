Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ferhat Arıcan'a Dünya Kupası'nda bronz madalya

ULUSLARARASI Cimnastik Federasyonu (FIG), koronavirüs salgını nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verirken, İzmirli sporcu Ferhat Arıcan bronz madalyayı boynuna takmaya hak kazandı.

11.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:09
Ferhat Arıcan'a Dünya Kupası'nda bronz madalya

ULUSLARARASI Cimnastik Federasyonu (FIG), koronavirüs salgını nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verirken, İzmirli sporcu Ferhat Arıcan bronz madalyayı boynuna takmaya hak kazandı. Azerbaycan'da 12-15 Mart'ta düzenlenmesi planlanan organizasyon salgın engeli nedeniyle ertelenmişti. Cimnastikte son yıllarda dünya çapında adından söz ettiren ülkemiz adına kendisi gibi İzmirli olan İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'le birlikte ilkleri başaran isim olan Ferhat Arıcan, Türkiye'ye cumhuriyet tarihinde erkeklerde ilk olimpiyat gururunu da yaşatmıştı.

Brezilya'da 2016 yılında düzenlenen Rio Olimpiyatları'na katılarak cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara giden ilk Türk erkek jimnastikçi olan İzmirli sporcu, kariyerinin ikinci olimpiyat vizesini Ekim 2019'da Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda alarak tarih yazmıştı. Cimnastikte dünya çapında kendi adını taşıyan 3 hareketi literatüre sokan ilk sporcu olan Ferhat, Nisan 2018'de Belarus'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası ve Haziran 2019'daki Avrupa Oyunları'nda bronz madalyayı boynuna taktı. Ferhat'tan önce Osmanlı Devleti döneminde davetle 1908 Londra Olimpiyatları'na katılan cimnastikçi Aleko Mulos, olimpiyata giden ilk sporcu olmuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ferhat Arıcan, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi Spor
Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek Spor
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek
Emre’nin F.Bahçe’deki yeni görevi netleşti! Türkiye’de bir ilk olacak Spor
Emre'nin F.Bahçe'deki yeni görevi netleşti! Türkiye'de bir ilk olacak
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray’dan ayrılıyor Spor
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray'dan ayrılıyor
Sneijder’in gözü Fatih Terim’in koltuğunda! Spor
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda!
Talisca heyecan yarattı! Sergen’i etiketlediği paylaşım dikkat çekti Spor
Talisca heyecan yarattı! Sergen'i etiketlediği paylaşım dikkat çekti
’Dolu statta oynamak istiyorum’ diyen yıldız ismi Beşiktaş’a önerdiler Spor
"Dolu statta oynamak istiyorum" diyen yıldız ismi Beşiktaş'a önerdiler
Dünyaca ünlü teknik adam, F.Bahçe’de çalışmak istemiyor Spor
Dünyaca ünlü teknik adam, F.Bahçe'de çalışmak istemiyor
Haberler ›› Spor ››Ferhat Arıcan'a Dünya Kupası'nda bronz madalya - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

13:57: Pınar Karşıyaka'da tek Taylor kaldı - Spor 13:56: Menemenspor'da Laleci'nin idolü Simeone - Spor 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:39: İşitme engelli sporcular evde form tutuyor - Spor 13:38: Ekuban'ın son talibi Brighton oldu - Spor 13:32: Eski hakem İlyas Ayan, yaşamını yitirdi - Spor 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler 13:07: Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak - Spor