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Ferhat Göçer cezaevinde!

Türk Pop Müziğin güçlü seslerinden Ferhat Göçer, edebiyatımızın değerli isimlerinden Sabahattin Ali'nin şiirlerinden oluşan bir albümle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

18.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:14Ferhat Göçer cezaevinde!

Sanatçı, 17 Ocak'ta Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlayacağı 'Sabahattin Ali Şarkıları' albümünü 'Geçmiyor Günler' şarkısıyla açıyor. Sevenlerini daha fazla bekletmek istemeyen Ferhat Göçer, sözü Sabahattin Ali, müziği Ahmet Kaya, aranjesi Selim Öztürk imzalı 'Geçmiyor Günler' şarkısını albümden tam bir ay önce dinleyicilerle buluşturuyor.

Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin yer aldığı müzikalini albüme taşıyan Göçer, albümün ilk klibinde de Sabahattin Ali imajıyla dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un yapmış olduğu 'Geçmiyor Günler' klibi için Beykoz Kundura Fabrikası'na cezaevi dekoru yapıldı.


Sabahattin Ali, Ferhat Göçer, Güncel

Kaynak: Bültenler

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