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Ferhat Göçer'den "Evde Kal" çağrısına konserli destek

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, korona virüsle mücadele için 'Evde Kal' uyarısına destek vermek amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden evde kalan hayranları için canlı konser düzenledi.

23.03.2020 21:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:00
Ferhat Göçer'den
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, korona virüsle mücadele için 'Evde Kal' uyarısına destek vermek amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden evde kalan hayranları için canlı konser düzenledi. Şarkılarının ardından vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Göçer, "Sevdiklerimiz için hijyene dikkat edelim ve evde kalalım" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele için Sağlık Bakanlığı 'Evde Kal' çağrısı yapmıştı. Çağrıya uyan vatandaşlar ihtiyaçları olmadığı takdirde sokağa çıkmamaya başladı. Salgına karşı geliştirilen önlemlere destek veren birçok sanatçı, evde kalan hayranları için sosyal medya hesapları üzerinden canlı mini konserler düzenlemeye başladı. Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer de 'Evde Kal' uyarısına destek vermek amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı konser düzenledi. Evinden yaptığı canlı yayında hayranlarıyla buluşan Göçer sevilen şarkılarını seslendirdi. Özellikle hayranlarından gelen istek parçaları seslendiren Göçer korona virüsle ilgili tavsiyelerde de bulundu. Göçer, "Sevdiklerimiz için hijyene dikkat edelim ve evde kalalım, yalvarıyorum size. Hatta, hastaymışız ve başkalarına bulaştırmamamız gerekiyormuş gibi davranalım. Bu karantina döneminde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ferhat Göçer, Güncel

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