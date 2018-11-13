Ferhat Göçer'den Kızı Yağmur Göçer'in İddialarına Cevap: Art Niyetli Suçlama

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Yağmur, babasının ameliyat olduğu süreçte yanında olmak yerine karşısında olduğunu ve köpeklerine kızım derken kendisine 'takoz' diye seslendiğini de iddia etmişti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Ferhat Göçer, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Göçer, şunları söyledi:

Dostlar merhaba. Kızımla ilgili (öncelikle onun sağlığı ve geleceği için) özelde kalması gereken konuların, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan bir zihniyetle, dürüstlükten uzak açıklamalarla gündeme gelmiş ve sizleri meşgul etmiş olmasından dolayı çok üzgünüm. Artık zorunluluk haline gelmesi sebebiyle bu çarşamba saat 10.30'da bir defaya mahsus yapacağım basın toplantısında tarafıma karşı öne sürülen planlı, haksız ve art niyetli suçlamalarla ilgili detaylı açıklama yapıp soruları tüm gerçekliği ile cevaplayacağım. Saygılarımla.

"RENCİDE EDİCİ SÖZLERLE MASADAN KOVULDUM"

8,5 ay önce yaşadığım bir olay var. Yemek yedik birlikte, yemek bitiminde rencide edici sözlerle masadan kovuldum. Durup durken olmadı. Ben yurtta kalıyordum okul için. Annem de 'iyi görünmüyorsun bende kal biraz.' dedi. Ben de annemde kalmaya başladım. Babamı da arayıp bir açıklama yapmadım. Babam, yurdu arayıp babam bilgi aldı. Benim orada kalmadığımı öğrendi, ama daha öncesinde biliyordu zaten. Bilmiyormuş gibi davrandı, beni masadan 'kovdu' demek istemiyorum zoruma gidiyor uzaklaştırdı diyelim…

"KEDİ, KÖPEĞE 'KIZIM' BANA 'TAKOZ' DERDİ"

Ben şöhretinin hiçbir zaman avantajını yaşamadım. Ben babama aşık, o işine aşıktı çünkü. Evdeki kedi, köpeğe 'kızım' derdi, bana 'takoz' derdi. Gidip gizli gizli odamda ağlıyordum."