Ferhat Göçer doktorluk görevine geri dönecek mi?

Evden Eve isimli programla her gece 22.00'de canlı yayınla izleyicilerin karşısına çıkan Göçer, bir yandan da izleyicilerden gelen soruları cevapladı.

SAMİMİ BİR CEVAP VERDİ

25 yıl boyunca genel cerrahi hekimliği yapan ve bir süre önce emekli olup doktorluğu bırakan sanatçıya, geçirdiğimiz bu zorlu süreçle hekimliğe geri dönmekle ilgili pek çok benzer soru geldi. İzleyicilerin "Bu dönemde göreve çağrılırsanız doktorluğa döner misiniz?" sorularına sanatçı, her defasında samimiyetle cevap verdi.

'BEN HAZIRIM'

Göçer, "Ülkemizin yaşadığı bu süreçte, ön cephede özveri ile mücadele veren sağlık çalışanlarının her daim yanındayım. Onlara kocaman bir teşekkür ve minnet borçluyuz hepimiz. İhtiyaç duyulduğunda göreve çağrılırsam koşa koşa gider, cephenin en önünde görevimi yaparım. Ben hazırım." diyerek doktorluğa dönebileceğini söyledi.





