Ferhat Göçer, Kızı Yağmur'la İlgili İlk Kez Konuştu: Onu Çok Seviyorum

Şarkıcı Ferhat Göçer, bir süredir tartışmalı olduğu kızı Yağmur hakkında ilk kez konuştu.

"BEN KIZIMI SEVİYORUM"

Dün gece Girne'deki Lord's Palace Hotel'de sahne alan Ferhat Göçer, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Üç saat sahnede kalan Göçer, eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuvarıyla dinleyicilerinin kulaklarının pasını sildi.Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ferhat Göçer, kızı Yağmur ile aralarında geçen tartışmayla ilgili ilk kez konuştu: "Benim iki evladım var. Onlarla aramızda her zaman tartışmalar olabilir ancak küslük olmaz. Daha önce sosyal medya hesabımdan bir açıklama yapmıştım fakat size ek olarak şunu söyleyebilirim. Konser sonrası yani yarın kızımın yanına gideceğim ve sorunlarımızı baba-kız konuşup halledeceğiz. Ben kızımı çok seviyorum."

NE OLMUŞTU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer'in anlattıkları olay olmuştu. Yağmur Göçer, "Bir baba kızını, 8,5 ay neden aramaz, ben ona ne yaptım?" sözleriyle, babasına olan sitemini dile getirmişti. Kızının açıklamalarının ardından Ferhat Göçer geçen çarşamba günü basın toplantısı yapacağını duyurmuş sonra da iptal etmişti.