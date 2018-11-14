Ferhat Göçer, Kızının "Benimle İlgilenmiyor" İddialarına Cevap Verdi: Hiçbir Fedakarlıktan Kaçınmadım

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer'in anlattıkları olay olmuştu. Gözyaşları içinde konuşan Yağmur Göçer, "Bir baba kızını, 8,5 ay neden aramaz, ben ona ne yaptım?" sözleriyle, babasına olan sitemini dile getirmişti. Kızının açıklamalarının ardından Ferhat Göçer basın toplantısı yapacağını duyurmuştu.

BASIN TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

Ferhat Göçer, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı, basın toplantısını iptal edip yaşanan olaylar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

"YAĞMUR İÇİN HİÇ BİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMADIM"

"Kızım Yağmur'un daha fazla zarar görmemesi adına bu konuyla ilgili ilk ve son kez bir açıklama yapıyorum" diyen Ferhat Göçer'in açıklaması şöyle: "İki tane evladım var hiçbir zaman birini diğerinden ayrı tutmadım, ikisini de dünyadaki en değerli varlıklarım olarak çok sevdim ve seveceğim. Yağmur'un donanımlı, kendi ayakları üzerinde duran bir birey olması adına, gerek sağlığı, gerekse eğitimi için bugüne kadar maddi ve manevi hiç bir fedakarlıktan kaçınmadım, bundan sonra da kaçınmayacağım.

"BENİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNCE EVLATLARIM GELİR"

Bir baba olarak iyi bir evlat yetiştirebilmek için gördüğüm yanlışları uyarmak, müdahale etmek ve her koşulda onun yanında olmak bu hayattaki en önemli varlık sebebim. Benim için her şeyden önce evlatlarım gelir.

"KONU AİLE ARASINDA HALLEDİLİR"

Bu konunun aile arasında halledilmesi gereken bir problem olması, magazine daha fazla yansımaması ve Yağmur'un daha fazla zarar görmemesi adına kızımla iletişime geçtim. Magazin dünyasından ricam kızımın içinden geçtiği zorlukların hassasiyetini göz önünde bulundurarak bugüne kadar göstermiş oldukları özeni devam ettirmeleridir. Bu zor süreçte gerek kendi adıma gerek kızım adına göstereceğiniz anlayış ve destek için şimdiden teşekkür ediyorum."