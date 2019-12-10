Haberler » Magazin » Ferhat Göçer: "Biz erkekler sizin köleniziz" - Magazin

Ferhat Göçer: "Biz erkekler sizin köleniziz"

Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden Emel Sayın ve müziğin güçlü sesi Ferhat Göçer, artık bir klasik haline gelen Günay performanslarında müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattılar.

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37Ferhat Göçer: "Biz erkekler sizin köleniziz"



"HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNLERİNİ YAŞIYORUM"

Sahneye ilk çıkan isim olan Emel Sayın, şarkıları ile kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri geçmişten bugüne müzikal bir yolculuğa çıkardı. Dillere dolanan şarkılarını hayranları için seslendiren başarılı sanatçı, "Yeni yıl konseri tadında bir konser oluyor. Maşallah diyelim. Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum ve bir yıl daha yaş almak korkutmuyor beni. Umutlarımızın yeşerdiği, hayallerimizin gerçekleştiği bir yıl olur inşallah." sözleriyle de erken bir yeni yıl kutlaması yapmış oldu.




Emel Sayın, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

17:58 Bâlâ Hatun Usuğ, Suluboya Eserlerini Londra'dan Önce Levent Tenis Kulübü'nde Sergiliyor - Magazin
17:37 Musa Eroğlu: 30 yıl önce neredeydiniz? - Magazin
17:37 Kaya Çilingiroğlu: Kadına niye para vereyim? - Magazin
17:37 Öğrenciler seti bastı - Magazin
17:37 Betül Demir 15 yılı 2 saate sığdırdı - Magazin
17:28 Müge Anlı programında izleyiciyi şaşırtan kenevir diyaloğu: Ben onları marul sandım - Magazin
16:42 MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden Suna Aydın estetik yaptırdı - Magazin
16:22 Ahu Yağtu, göğüs dekolteli fotoğrafı ile büyük beğeni topladı - Magazin
16:13 İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız'a "Dolandırıcı" diyen bir kadına sosyal medya üzerinden gözdağı verdi - Magazin
14:51 10 yıl sonra ekranlara Doktor Ela olarak tekrar dönüş yapan Yasemin Özilhan ilk kez konuştu - Magazin
10.12.2019 18:10:19