19 Kasım 2018, 16:57
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Ferhat Göçer ve Kızı Yağmur Göçer Buluştu

Bir süredir problem yaşayan Ferhat Göçer ile kızı Yağmur Göçer, buluşup birlikte yemek yedi. Göçer, kızı Yağmur Göçer ile aralarında geçen tartışmayla ilgili, "Benim iki evladım var. Onlarla aramızda her zaman tartışmalar olabilir ancak küslük olmaz" demişti.

Bir süredir problem yaşayan Ferhat Göçer ile kızı Yağmur Göçer, buluşup birlikte yemek yedi. Şarkıcı Ferhat Göçer, kızı Yağmur Göçer ile aralarında geçen tartışmayla ilgili "Benim iki evladım var. Onlarla aramızda her zaman tartışmalar olabilir ancak küslük olmaz" demişti.

"YÜZ YÜZE DE BULUŞACAĞIZ"

Ferhat Göçer ve kızı Yağmur Göçer cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Baba-kız dün akşam birlikte yemeğe çıktı. Ferhat Göçer şunları söyledi: Akşam buluştuk kızımla, gece gibi eve bıraktım. Karşılıklı konuştuk. Baba olarak neler yapabilirim, o neler yapabilir onu değerlendirdik. Bir baba olarak onun vatana millete hayırlı bir şahsiyet olarak devam etmesini istiyorum. Sadece telefon ve mesajla değil yüz yüze de buluşacağız.

Yağmur Göçer,Ferhat Göçer
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:57



YORUMLAR (10)
SIVASLI: VAY VAY BABAYA BAK sen hadi lan ordan sizin gibi babalar coplukde cok ama sizler farginda deyilsiniz iki evladi varmis birinin yuzune bakmaz oburune babalik yapar cunki oburu bulasikli bay ferhat sizin gibi babalar hic olmasa daha iyi cunki sizin gibi babalar burakib gitiyiniz evlatlar nefret ediyor turkiye halki ise irenioyor sizin gibi ici bos babalardan
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DE HERE: Bu kızın kafası yerinde deyil önce bir doktora görünsün
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HALCİİ: OHH İYİ BARİ ÜLKECE RAHATLIKLA PAZARDAN SOĞANI 1TLYE ALABİLİRİZ ARTIK.
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BEN BENİM: boyle bir is olur mu yahu ???? bir de samatci kimligi var
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BİR YORUMCU: bir cocuga sahip cikamiyorsunuz .
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